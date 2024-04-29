Гол Панарина принес «Рейнджерс» победу в серии плей-офф с «Вашингтоном»
Команда «Рейнджерс» одержала победу над «Вашингтоном» со счетом 4:2
Фото - © Елена Руско/РИА Новости
Команда «Нью-Йорк Рейнджерс» одержала победу в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:2, сообщает Life.ru.
В ходе игры шайбами отметились Каапо Какко, Артемий Панарин и Джек Рословик.
При этом, голкипер российской команды «Рейнджерс» отразил 23 броска.
Так, команда «Нью-Йорк» выиграла серию со счетом 4-0. «Вашингтон», последним оформив выход в плей-офф, не смог одержать ни одной победы.