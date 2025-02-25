Главный тренер сборной РФ по футболу Карпин переезжает в Эстонию

Возглавляющий национальную сборную России по футболу Валерий Карпин решил обосноваться в Эстонии. Это связано с несколькими важными семейными обстоятельствами, в частности, с образованием детей, пишет SHOT .

Дочери Карпина уже находятся в Таллине, где учат местный язык. Старшая девочка готовится стать первоклассницей в эстонской школе этой осенью.

В связи с переездом Карпин оставил пост руководителя футбольного клуба «Ростов», однако продолжит тренировать российскую сборную. По его словам, такой формат работы вполне совместим с проживанием за рубежом, учитывая специфику тренерской деятельности в национальной команде. График предполагает короткие рабочие периоды перед матчами и возможность дистанционного управления в остальное время.

Семья Карпина заканчивает стройку собственного дома в Эстонии, где планирует в дальнейшем жить.

Валерий Карпин родился в эстонском городе Нарва. Его нынешняя жена Дарья и обе дочери тоже имеют эстонское гражданство.