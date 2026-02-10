Главный тренер «Палмейраса» Феррейра проявляет интерес к игроку ЦСКА Кисляку

Тренер сформировал позитивное мнение о футболисте в результате тщательного анализа его игры. Тем не менее трансферу способна помешать высокая рыночная стоимость игрока.

Ранее стало известно, что агенты Кисляка изучают возможности для карьеры футболиста в таких клубах, как «Фламенго» или «Палмейрас», однако первостепенной целью для них остается переход хавбека в европейский клуб.

За время выступлений за «армейцев» Кисляк отметился десятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами, проведя на поле 69 матчей. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока достигает 20 миллионов евро. Эксперты Международного центра спортивных исследований (CIES) оценивают его еще выше — от 35 до 41 миллиона евро.

