Главный полумарафон России «ЗаБег.РФ» стартует 24 мая в Раменском округе

Это уникальная возможность преодолеть дистанции 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км, наслаждаясь живописными маршрутами с великолепными видами на Раменский парк, Борисоглебское озеро и собор Святой Живоначальной Троицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

Старт и финиш будут расположены на площади Победы, рядом с мемориалом «Вечный огонь». Для зрителей подготовлены яркая фан-зона и развлекательная программа.

Каждый участник получит стартовый пакет, брендированную футболку и памятную медаль. Участие открыто для всех желающих от 6 лет.

В рамках забега Московская область будет бороться за звание беговой столицы России. Критерии для победы включают средний километраж участников, соотношение бегунов к населению и среднюю скорость.

Регистрация доступна на сайте забег.рф/Москва.

Прямую трансляцию события можно будет увидеть на телеканале «Матч ТВ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.