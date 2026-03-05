Знаменитый отечественный гроссмейстер Анатолий Карпов дал начало детскому раунду Кубка России в Верхней Салде Свердловской области, которую называют титановой столицей страны.

В самых массовых всероссийских состязаниях принимают участие около 500 детей из 27 регионов России. Они разыграют призовой фонд, превышающий 500 тысяч рублей, а также будут сражаться за эксклюзивные кубки и медали, изготовленные из настоящего титана, используемого в авиастроении.

Открывая турнир, Карпов подчеркнул важность комплексной поддержки и продвижения шахмат в России. Сам гроссмейстер, на протяжении 25 лет являвшийся чемпионом мира или претендентом на этот титул, внес значительный вклад в развитие данной спортивной дисциплины в государстве. Неслучайно 2026 год Шахматной федерацией России объявлен годом Анатолия Карпова в связи с его 75-летием.

Юные игроки на этих соревнованиях представляют Донецкую Народную Республику, Пермский край, Свердловскую, Владимирскую, Оренбургскую, Калужскую, Челябинскую области, Москву, Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Удмуртию и другие регионы. Наибольшее количество участников — 175 — прибыло из Свердловской области. В соответствии с положением, утвержденным федерацией шахмат России, мальчики и девочки будут соревноваться в трех возрастных категориях — до 9, 11 и 13 лет, а юноши и девушки — до 15 лет. В общей сложности программа детского Кубка включает восемь турниров.

По словам самих участников, для них большая честь бороться за награды, сделанные из металла для самолетов, который производят в российской «титановой столице».

