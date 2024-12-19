Глава Жуковского наградил юных спортсменов по итогам футбольного сезона

Глава поздравил и наградил команду 2012 года рождение под руководством тренера-преподавателя Анатолия Андреевича Загребаева за 3 место в Межмуниципальных соревнованиях Московской области по футболу среди подростковых команд, за второе место в Межмуниципальных соревнованиях Московской области по футболу среди юношеских команд — команду 2007 года рождения под руководством тренера-преподавателя Андрея Николаевича Демидова. И золото в Межмуниципальных соревнованиях Московской области по футболу среди детских команд в этом году досталось команде 2013 года рождения под руководством тренера-преподавателя Матвея Александровича Стерхова.

«Все ребята — огромные молодцы. Еще раз поздравляю их с заслуженными наградами и желаю успехов в будущем сезоне», — сказал Борис Аубакиров

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.