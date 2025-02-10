Глава Воскресенска наградил участников турнира по хоккею с шайбой

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин наградил участников турнира по хоккею с шайбой среди команд силовых ведомств городского округа Воскресенск «Битва под Москвой», посвященного контрнаступлению Красной Армии в Великой Отечественной войне.

«Хоккей для воскресенцев не просто увлечение — это религия, вплетенная в повседневную жизнь, это настоящая страсть, объединяющая людей всех возрастов и социальных слоев, укрепляющая дружеские связи. Эта страсть не миновала и меня. Сам стал заядлым болельщиком, придя трудиться в Воскресенск. Я долгое время работал в силовых структурах и оттого, вдвойне горжусь нашими крепкими ребятами! Неизменно верю в продолжение славной хоккейной истории Воскресенска и в новые блестящие победы и достижения наших хоккеистов!» — отметил глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.