Глава Свердловской области Паслер поздравил «Динамо» со 100-летним юбилеем

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил спортивное общество «Динамо» со 100-летним юбилеем, подчеркнув его значимую роль в подготовке профессиональных кадров для различных областей, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

За время своего существования «Динамо» вырастило не только именитых спортсменов, но и квалифицированных специалистов в науке, здравоохранении, образовании и искусстве. Общество по-прежнему является ключевым центром подготовки для силовых ведомств, особенно в направлениях единоборств и стрельбы, формируя у своих воспитанников такие качества, как дисциплина и целеустремленность.

Паслер поблагодарил тренерский состав и наставников за их преданность делу и весомый вклад в развитие спорта и физической культуры.

Некоторые представители «Динамо» были удостоены благодарственных писем губернатора Свердловской области. Среди них — старший инспектор-методист Николай Аптулов, глава Совета ветеранов Борис Ашастин, заместитель председателя Нижнетагильской организации Сергей Бобров и руководитель учебного центра Главного управления ФСИН по Свердловской области Илья Нахк.