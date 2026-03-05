Глава Павлово-Посадского округа наградил юных боксеров

В Павловском Посаде 3 марта глава округа Денис Семенов встретился с воспитанниками центра единоборств «Витязь» и поздравил победителей и призеров первенства Московской области по боксу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поводом для встречи стали успешные выступления спортсменов на первенстве Московской области, где соревновались более 150 участников. Награды завоевали воспитанники тренера по боксу Степана Солнышкина.

Виктория Багдасарян и Полина Панина получили золото и прошли отбор на первенство ЦФО. Елизавета Сергиенко стала серебряным призером и также представит регион на окружных соревнованиях. Кирилл Ладыгин в возрастной категории 15–16 лет завоевал серебро.

«Повод для нашей встречи — блестящий успех на первенстве Московской области. Поздравляю наших звезд и их наставника. Ваши медали — это наглядное доказательство того, что упорство, талант и правильные наставники творят чудеса. Горжусь вами!» — сказал Денис Семенов.

Центр единоборств «Витязь» — одна из крупнейших спортивных площадок округа. На территории более 600 квадратных метров развивают 11 направлений, включая бокс, ММА, дзюдо, йогу и детский кроссфит. Здесь готовят как начинающих спортсменов, так и профессионалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.