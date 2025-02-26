Глава Одинцовского округа осмотрел школьный спорткомплекс «Орленок» в Звенигороде

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел спортивный комплекс «Орленок» в звенигородском квартале Маяковского. Ранее жители города сообщили в социальных сетях о том, что зданию требуется капитальное обновление: основной проблемой является кровля — из-за регулярных протечек намокают стены и портится напольное покрытие спортивного зала. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Одинцовского округа сообщил, что для проведения полноценного капитального ремонта необходимо добиться включения «Орленка» в профильную госпрограмму.

«Здание построено в 2007 году из легковозводимых конструкций. Со временем выявились серьезные недочеты. В первую очередь это касается постоянных протечек кровли, из-за них пришло в негодность напольное покрытие и появилась плесень. Также в здании практически не оснащены раздевалки, нет горячей воды в душевых, плохо работает канализация. Еще одна проблема — очень слабая вентиляция в зале: теплый воздух конденсируется, как в парнике, и оседает каплями на стенах. При этом «Орленок» для Звенигорода очень важный объект: здесь занимаются воспитанники звенигородской спортивной школы и почти 800 учеников школы № 1. Загрузка максимальная как в будни, так и по выходным. Косметические работы ситуацию не исправят, нужен капитальный ремонт. Подготовим документацию по объекту, чтобы поскорее заявиться в государственную программу. Также профильные службы проведут расчеты по ремонту школьного стадиона», — сообщил Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа отметил, что капитальный ремонт «Орленка» станет возможным после обновления двух других спортивных объектов Звенигорода — комплекса «Звезда», в котором с 2023 года не работает бассейн, и Академии дзюдо, закрытой уже более 10 лет.

Эти спортивные объекты включены в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»: первый на 2025–2026 годы, второй на 2025–2027 годы.

Работы начнутся в этом году. Одни из самых популярных видов спорта, представленных в «Орленке», — футбол, гандбол, художественная гимнастика и чирлидинг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.