Глава Люберец вручил спортсменке знак отличия

Глава Люберец Владимир Волков на оперативном совещании во вторник торжественно вручил знак отличия городского округа «За достижения в спорте» воспитаннице КСОШР Софии Титовой и ее тренеру Михаилу Ратникову Благодарственное письмо, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Сейчас у люберчанки Софии Титовой период активных тренировок — наша спортсменка готовится выступить в июле в составе сборной страны на Первенстве Европы по боксу в Боснии. Путевку на престижный турнир воспитанница Комплексной спортшколы олимпийского резерва завоевала на Первенстве России, где стала сильнейшей в весовой категории 57 кг. Желаем Софии и ее тренеру Михаилу Ратникову успешного выступления на предстоящих соревнованиях — ждем дома с победой», — отметил Волков.

Знаком отличия «За достижения в спорте» награждаются граждане за достижение высоких спортивных результатов и большой вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта на территории городского округа Люберцы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.