Глава Люберец поздравил боксера с победой

сегодня в 20:17

Глава городского округа Владимир Волков поздравил боксера Святослава Тетерина, который вышел в финал Гран-при турнира по профессиональному боксу «Бойцовского клуба РЕН ТВ», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Люберчанин Святослав Тетерин Святослав одержал победу в поединке с Сергеем Манжуевым, представлявшим Москву. Первые три раунда закончились вничью, однако во время четвертой трёхминутки Святославу удалось перехватить инициативу, что помогло ему одержать победу», — отметил Волков.

Он поздравил люберецкого боксера с победой.

«Желаю здоровья, успехов, спортивной удачи! Люберцы — территория спорта», — подчеркнул Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.