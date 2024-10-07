Глава Фрязина проверил ход обустройства спортивного ядра на территории школы № 1

На территории корпуса школы № 1, расположенного на ул. Школьная, дом № 10, проводятся масштабные и важные работы по обустройству современного спортивного ядра, что принесет большую пользу как школьникам, так и всем жителям города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортивная площадка, расположенная за корпусом МБОО СОШ № 1 имени Героя Советского Союза И. И. Иванова по адресу: ул. Школьная, дом № 10, долгое время нуждалась в обновлении и современном подходе к организации пространства для занятий спортом. В этом году удалось внести значительные изменения и вдохнуть новую жизнь в этот спортивный уголок.

На текущий момент на стадионе уже обустроена качественная резиновая беговая дорожка, что обеспечивает комфорт и безопасность занятий спортом. Также обновлена многофункциональная спортивная коробка, где можно играть в различные виды спорта, появилась зона для прыжков в длину и отдельная зона воркаута для любителей силовых тренировок.

«Важно отметить, что данная спортивная площадка будет огорожена забором, который поможет обеспечить ее безопасность и сохранность. Кроме того, предусмотрен отдельный вход для жителей города, что станет удобным решением. Каждый желающий получит возможность заниматься спортом на этой обновленной площадке в неучебное время, что, безусловно, станет отличным способом поддерживать здоровье и физическую форму!» — сказал глава округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.