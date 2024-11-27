Глава Егорьевска наградил боксеров-победителей регионального турнира

Юные боксеры Егорьевска вернулись из Владимирской области с восемью медалями. В региональном турнире, проходившем в городе Вязники, шестеро егорьевцев заняли 3 место, один — второе и один — первое. Победителем стал Савелий Царский. Ребят с успехом поздравил глава округа Дмитрий Викулов в местном клубе бокса, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Очень приятно, что столько у нас призеров. Все вы будете чемпионами если будете трудиться, слушать тренера. Поэтому все у вас впереди, всё в ваших руках, а мы рядом, поддержим, » — сказал Дмитрий Викулов.

Сейчас в клубе бокса занимаются около 90 любителей спорта — дети с 9-ти лет и взрослые без ограничения возраста. Тренировки проходят в отремонтированном зале. Глава округа посмотрел, как тренируются юные спортсмены и пообещал подарить им боксерский мешок. Долго ждать не пришлось. Подарок привезли сразу. Оказалось, что глава отдал свой. Теперь на нём будут отрабатывать удары егорьевские спортсмены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.