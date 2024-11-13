Гимнастки спортшколы олимпийского резерва в Щелкове стали мастерами спорта РФ

Приказом министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2024 года Клесаревой Виктории Дмитриевне, Купеновой Дарье Булатовне и Ланько Полине Андреевне было присвоено звание мастеров спорта России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Щелкова.

На протяжении многих лет эти спортсменки демонстрируют стабильно высокие результаты. Они неоднократно становились победителями и призерами Всероссийских соревнований, чемпионатов и первенств Московской области и Центрального федерального округа.

Кроме того, они завоевывали медали на Кубке Губернатора Московской области и достойно представляли Московскую область на первенстве России.

«Поздравляем Викторию, Дарью и Полину с этим достижением! Мы гордимся вами и желаем продолжать покорять новые вершины! Выражаем искреннюю благодарность тренерам Ирине Кудриной и Людмиле Русаковой за их качественную спортивную подготовку и профессионализм!» — отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.