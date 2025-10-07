Гимнастки Щелкова выиграли «серебро» на Всероссийских соревнованиях

сегодня в 09:02

В подмосковном городе Раменское завершились два масштабных турнира: Первенство России по эстетической гимнастике среди девушек 12–14 лет и Всероссийские соревнования «Юные гимнастки» среди девочек 10–12 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях Первенства России приняли участие более 400 гимнасток из 29 субъектов Российской Федерации.

Во Всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки» приняли участие около 300 спортсменок, представляющих 37 команд, из 26 регионов страны.

Коллективы Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково показали выдающиеся результаты:

Команда «Никос» в возрастной категории 10-12 лет заняла 2-е место во Всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки» с минимальным разрывом от первого места.

Команда «Риксос» в возрастной категории 12-14 лет выступала в самом серьезном турнире — Первенстве России. В упорной борьбе с 40 командами со всей страны щелковские гимнастки после предварительного дня заняли 5-е место.

Спортсменок подготовила тренер Любовь Никулина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.