Гимнастки с ОВЗ из Ленинского округа завоевали награды «Кубка клубов России»

Воспитанницы школы художественной гимнастики «Лайм» из подмосковного Ленинского городского округа добились значительных успехов на всероссийских соревнованиях «Кубок клубов России». Три спортсменки с ограниченными возможностями здоровья заняли призовые места в состязании. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Победа далась нашим спортсменкам в непростой борьбе. Они проявили невероятное трудолюбие и талант. Особую благодарность хочу выразить родителям, которые систематически отрабатывают с девочками упражнения дома и обеспечивают регулярное посещение тренировок. Это общая заслуга тренеров и семей спортсменок», — отметила тренер Татьяна Стовба.

Уточняется, что Юлия Иванова заняла третье место в упражнении со скакалкой, Аделина Расметова завоевала серебряную награду, а Амина Булатова получила специальный приз от олимпийской чемпионки Анастасии Татаревой. Гимнастки выступали по адаптивной программе, исключающей сложные акробатические элементы. При этом основные компоненты художественной гимнастики — равновесие, повороты и прыжки — были исполнены на высоком уровне, соответствующим требованиям соревнований.

«Мой путь в обучении адаптивной гимнастике начался несколько лет назад по инициативе Татьяны Стовбы. Она открыла для меня это особенное направление и предложила оказывать методическую поддержку в работе с особыми детьми. Мы начинали с основ — разминки и базовых элементов художественной гимнастики. Постепенно, видя прогресс и горящие глаза наших воспитанниц, перешли к серьезной подготовке: изучению правил соревнований, созданию программ выступлений и составлению упражнений, которые раскрывают потенциал каждой гимнастки», - рассказала руководитель школы «Лайм», старший тренер Наталья Щербакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.