сегодня в 18:47

Гимнастки Лобни завоевали медали на областных и межрегиональных соревнованиях

С 28 по 30 ноября в Орехово-Зуево состоялся Кубок Московской области по художественной гимнастике памяти Валентины Кострицы. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменок из Москвы, Московской, Тверской, Рязанской и Ивановской областей. Команды спортивной школы «Академия Спорта» из Лобни заняли призовые места в групповых упражнениях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

1 место — команда кандидаток в мастера спорта и 3 разряда;

2 место — команда мастеров спорта и 2016 года рождения;

3 место — команда 3 юношеского разряда 2018 года рождения.

Параллельно в Петрозаводске проходили Межрегиональные соревнования «Исида», где лобненка Анастасия Кашаева заняла первое место по программе мастеров спорта.

«Мы гордимся успехами наших гимнасток. Эти победы — результат упорного труда спортсменок и профессионализма тренерского состава», — отметили в спортшколе.

Спортсменки готовились под руководством тренеров Светланы Кузьминой и Екатерины Агальцовой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.