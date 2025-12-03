Гимнастки Лобни завоевали медали на областных и межрегиональных соревнованиях
Фото - © Администрация г.о. Лобня
С 28 по 30 ноября в Орехово-Зуево состоялся Кубок Московской области по художественной гимнастике памяти Валентины Кострицы. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменок из Москвы, Московской, Тверской, Рязанской и Ивановской областей. Команды спортивной школы «Академия Спорта» из Лобни заняли призовые места в групповых упражнениях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
- 1 место — команда кандидаток в мастера спорта и 3 разряда;
- 2 место — команда мастеров спорта и 2016 года рождения;
- 3 место — команда 3 юношеского разряда 2018 года рождения.
Параллельно в Петрозаводске проходили Межрегиональные соревнования «Исида», где лобненка Анастасия Кашаева заняла первое место по программе мастеров спорта.
«Мы гордимся успехами наших гимнасток. Эти победы — результат упорного труда спортсменок и профессионализма тренерского состава», — отметили в спортшколе.
Спортсменки готовились под руководством тренеров Светланы Кузьминой и Екатерины Агальцовой.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.