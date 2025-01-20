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Гимнастки из Подмосковья с триумфом выступили на Всероссийских соревнованиях

С 15 по 19 января в Иванове проходили Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Краса Руси», на которых воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково показали отличные результаты, сообщает пресс-служба администрации округа.

Кира Коптева в результате упорной борьбы среди гимнасток 2011 года рождения по программе кандидатов в мастера спорта одержала победу.

Анастасия Иванюхина среди гимнасток 2012 года рождения по программе кандидатов в мастера спорта взяла «золото».

Дарина Кустяева вошла в шестерку сильнейших гимнасток страны.

Команда «Тандю» впервые выступала в групповых упражнениях по программе 1 спортивного разряда с двумя видами программ (5 обручей и 5 пар булав). Девочки показали высокий уровень подготовки и заняли 4 место.

В соревнованиях приняли участие более 400 гимнасток из 23 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.