Гимнастки из Можайского округа завоевали медали на турнире Dream Cup в Дубае в декабре

Спортсменки из Можайского округа успешно выступили на международных соревнованиях Dream Cup в Дубае, которые прошли с 12 по 14 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда «Арсенал» из Можайского округа дебютировала на международном турнире Dream Cup в Дубае и заняла третье место в подгруппе А. В состав команды вошли София Поята, Виктория Бахметева, Злата Беликова, Анна Валикова, Стефания Шпакова, Мария Витязева и Екатерина Филиппович.

София Поята стала лидером сборной, завоевав четыре медали: золото в многоборье, золото за выступление с булавами, серебро в упражнении с мячом и бронзу в эстетической гимнастике. Виктория Никитенко, Елизавета Плигина, Варвара Киселева и Дарья Каныгина получили бронзовые награды турнира.

Милана Соушева заняла второе место в многоборье и третье — в отдельных видах, а вместе с Викторией Никитенко удостоилась специального приза судейской коллегии. Самые юные участницы — Милана Касумова, София Лапеченкова и Милана Лапеченкова — разделили первое место в своей возрастной категории.

Тренерский состав команды: Любовь Кизилова, Анна Ступникова, Анна Зобова и Ангелина Чекалина. Турнир собрал спортсменок из ОАЭ, Египта, Узбекистана, Казахстана, Беларуси и других стран.

