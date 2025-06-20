Гимнастки из Ивантеевки успешно завершили спортивный сезон

15 июня завершилась серия турниров по художественной гимнастике «Триумф». Финальный этап прошел на территории санатория «Амакс» в Истре. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Пушкинский.

Воспитанницы спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка», под чутким руководством тренеров Е. С. Андрющенко и Н. Н. Шамиловой, продемонстрировали высокий уровень мастерства.

Благодаря успешному выступлению на «Осеннем Триумфе», юные гимнастки получили шанс побороться за первенство в финальном, летнем этапе. Иванченко Злата, выступавшая в возрастной категории 2016 года рождения, блестяще справилась с задачей и завоевала серебряную медаль.

Зиятдинова Амалия также показала отличные результаты: в упражнении с мячом она вошла в четверку лучших, а в упражнении без предмета стала серебряным призером.

Особым моментом стало награждение, которое провела Диана Чугунихина — прославленная чемпионка Игр стран БРИКС, призер чемпионата России и мастер спорта РФ международного класса.

СК «Динамо-Ивантеевка» от всей души поздравляют тренерский штаб, спортсменок и их родителей с успешным окончанием сезонаю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.