Гимнастки из Химок заняли призовые места на областных соревнованиях

Воспитанницы спортивной школы «Химки» представили городской округ на областных соревнованиях по художественной гимнастике «Художница-осень». По результатам состязаний спортсменки завоевали 7 золотых и 6 бронзовых медалей как в личных, так и в командных программах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Личное золото выиграла Ева Мидейкина. По итогам исполнения группового номера первое место заняла команда участниц 2010–2011 годов рождения в составе: Полины Галкиной, Нелли Гадениной, Ульяны Тетерник, Варвары Фатькиной, Веры Ханиной и Виктории Максименко. Бронзовые медали у команды девушек 2009 года рождения в составе: Елизаветы Григорьевой, Полины Логутовой, Виктории Зубениной, Дарьи Ильяшенко, Ксении Шулешовой и Марии Меркиной.

Всего в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменок из нескольких городов Подмосковья. От спортшколы «Химки» в индивидуальных и командных программах участвовали 25 гимнасток. Спортсменки выступили под руководством тренеров Екатерины Арзуманян и Натальи Белоусовой.

«Поздравляю химкинских гимнасток и их тренеров с блестящими результатами на областных соревнованиях! Это заслуженная награда за их упорный труд и талант. Важно отметить, что успехи наших спортсменов — это результат не только работы спортшкол и тренеров, но и комплексной работы администрации города. При поддержке главы округа Дмитрия Волошина и губернатора Андрея Воробьева мы обновляем спортивную инфраструктуру, создавая все условия для тренировок и развития юных талантов. Химки — город спорта, и мы будем продолжать создавать для наших атлетов лучшие условия для достижения новых побед», — поделился заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее воспитанницы спортшколы «Химки» заняли призовые места на турнире по художественной гимнастике. Команда химчанок одержала победу в возрастной группе 2010–2011 годов рождения по программе кандидатов в мастера спорта. В числе индивидуальных наград гимнасток — золото и две серебряных медали, а также два комплекта серебряных медалей в командных выступлениях.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.