Гимнастки из Бронниц завоевали медали на турнире в Подмосковье

Спортсменки СШОР имени А. Сыроежкина из Бронниц 21–22 февраля выступили на открытом турнире клубной лиги «Rainbow Cup» в МСК «Жаворонки» Одинцовского округа и завоевали призовые места, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие 320 гимнасток из 23 команд. На турнир приехали спортсменки из Хабаровска, Екатеринбурга, Ижевска, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, пяти городов Московской области и 13 команд спортивных клубов и школ Москвы. Участницы продемонстрировали высокий уровень подготовки и яркие творческие программы.

Гимнастки из Бронниц показали достойные результаты. Золотые медали в своих категориях завоевали Ксения Семакова и Екатерина Чумак. Серебро получили Дарья Тамм, Полина Белова, Евгения Панина, Алисандра Григорян, Милана Кузьменко и Екатерина Телешова. Бронзовыми призерами стали Алиса Вдовиченко, Алина Лях, Василиса Кузьмина, Валерия Широкова и Ева Чумак.

Спортсменок подготовили тренеры Д. А. Липаева и Н. Н. Рассыхина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.