Гимнастки из Балашихи завоевали призовые места на Всероссийских соревнованиях

Спортсменки из Балашихи вошли в пятерку лучших на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Каспийские звездочки», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир прошел в Астрахани. В нем приняли участие гимнастки от шести до одиннадцати лет.

Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» основана в 2004 году. Здесь проводятся занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини — футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам. СШОР «Метеор» уже несколько лет входит в ТОП-5 лучших спортивных школ Московской области. Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха поставлена задача развивать достигнутые успехи. Спортивная школа участвует сразу в нескольких партийных и губернаторских проектах. Среди них: «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион», «Поддержка членов семей СВО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.