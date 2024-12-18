Гимнастки Дзержинского завоевали медали на областных соревнованиях

Фото - © Спортшкола "Орбита" г. о. Дзержинский

сегодня в 16:51

С 11 по 13 декабря в спортивном комплексе «Борисоглебский» Раменского городского округа прошли областные спортивные соревнования по художественной гимнастике на призы заслуженного мастера спорта Ирины Девиной и мастера спорта международного класса Ирины Якуниной. Городской округ Дзержинский представляли воспитанницы отделения художественной гимнастики спортивной школы «Орбита», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дзержинские гимнастки продемонстрировали мастерство и артистизм, и как всегда показали достойный результат: Дарья Бровина завоевала «серебро», а Евгения Кузнецова и Лейла Бахтиярова — «бронзу» турнира. Юлия Викулова заняла 4 место, а Милана Григорьева 5 место областных соревнований в Раменском.

Воспитанники спортивной школы «Орбита» неоднократно становились победителями соревнований самого разного уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.