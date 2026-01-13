Георгий Бруев из Подмосковья выиграл Всероссийские соревнования по фехтованию

Георгий Бруев из областного центра олимпийских видов спорта одержал победу на всероссийских соревнованиях по фехтованию на шпагах, которые прошли 9 января 2026 года в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Георгий Бруев, представляющий Подмосковье и являющийся экс-чемпионом мира среди юниоров и победителем Игр БРИКС, завоевал золото в дисциплине «шпага» на всероссийских соревнованиях по фехтованию. В финале он встретился с четырехкратным чемпионом Европы и серебряным призером Олимпиады в Токио Павлом Суховым из Москвы. Поединок завершился со счетом 15:8 в пользу Бруева.

Третье место занял московский спортсмен Георгий Буянов. В турнире приняли участие 90 фехтовальщиков со всей России.

Соревнования прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.