Гендиректор ЦСКА выразил надежду на подписание новых футболистов

Гендиректор ЦСКА Бабаев: будем стремиться усилить команду новыми игроками
Фото - © РИА Новости
После победы «армейцев» над «Акроном» со счетом 3:1 в шестом туре РПЛ генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду на подписание новых футболистов до окончания периода трансферов, сообщает Metaratings.ru.
«Будут ли еще трансферы на вход? Надеюсь, что да. Время еще есть. Будем стремиться усилить команду новыми игроками», — отметил он.
Этим летом ряды «красно-синих» пополнили защитники Рамиро Ди Лусиано и Жоао Виктор, а также полузащитники Матеус Алвес, Лионель Верде и Даниэль Руис.
По итогам шести сыгранных туров ЦСКА располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 14 очков. 31 августа «армейцы» сыграют дома с «Краснодаром». Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.