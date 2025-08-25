Гендиректор ЦСКА выразил надежду на подписание новых футболистов

После победы «армейцев» над «Акроном» со счетом 3:1 в шестом туре РПЛ генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду на подписание новых футболистов до окончания периода трансферов, сообщает Metaratings.ru .

«Будут ли еще трансферы на вход? Надеюсь, что да. Время еще есть. Будем стремиться усилить команду новыми игроками», — отметил он.

Этим летом ряды «красно-синих» пополнили защитники Рамиро Ди Лусиано и Жоао Виктор, а также полузащитники Матеус Алвес, Лионель Верде и Даниэль Руис.

По итогам шести сыгранных туров ЦСКА располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 14 очков. 31 августа «армейцы» сыграют дома с «Краснодаром». Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.