Гандбольный клуб «Звезда» откроет новый сезон суперлиги матчем в Рузе 7 сентября

Гандбольный клуб «Звезда» из Звенигорода 7 сентября сыграет с ГК «Ростов-Дон» в рамках первого тура нового сезона российской суперлиги среди женских команд. Дебютная игра для подмосковного коллектива пройдет в Рузе во Дворце водных видов спорта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Во втором и третьем туре «Звезда» проведет выездные игры: 12 сентября — в Новороссийске, где встретится с местной командой «Черноморочка», а 18 сентября — в Ижевске против ГК «Университет».

Всего в Суперлиге — чемпионате России по гандболу сезона 2024/2025 среди женских команд — примут участие 11 клубов. Регулярный чемпионат пройдет в два круга, после чего команды с сохранением всех набранных очков будут поделены на две группы: топ-6 (группа «А») и с 7 по 11 место (группа «Б»). Лучшие две команды из группы «Б» также выйдут в плей-офф. В прошлом сезоне одной из таких команд стал ГК «Звезда».

Игры гандбольной российской Суперлиги проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.