Гандбольный клуб Подмосковья отметит 20-летний юбилей международным турниром

​Подмосковная гандбольная команда «Звезда» в честь своего двадцатилетнего юбилея 9 августа проведет в Звенигороде международный турнир — Кубок «Звезды», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В турнире вместе со звенигородской «Звездой» примут участие российские клубы «Лада» из Тольятти и «Черноморочка» из Новороссийска, а также действующие чемпионы Белоруссии «БНТУ-БелАЗ» из Минска. Соревнования продолжатся три дня, матчи пройдут по круговой системе «каждый с каждым» без плей-офф.

​В качестве почетных гостей мероприятие посетят министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, генеральный директор федерации гандбола России, главный тренер мужской сборной России по гандболу Лев Воронин, президент федерации гандбола Московской области Олег Жолобов, руководитель Высшего совета федерации гандбола России Сергей Шишкарев и другие.

​Также все гости Кубка «Звезды» смогут взять автограф и пообщаться с игроками и тренерами подмосковной команды разных лет, в том числе с легендарным наставником Евгением Трефиловым, при котором «Звезда» стала единственным победителем Лиги чемпионов в истории российского гандбола, а сборная России под его началом удостоилась золотых медалей Олимпиады в 2016 году.

​Кроме того, турнир посетят представители мотоклуба «Ночные Волки» и группа рок-виолончелистов «Limoncello».

Турнир пройдет с 9 по 11 августа по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Московская, д. 47 — домашняя арена ГК «Звезда».

Задать вопросы можно по телефону: +7 (963) 602-41-24.

​Международный Кубок «Звезды» по гандболу состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Возрастное ограничение: 0+.

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