Гандбольный клуб Подмосковья 28 августа откроет сезон суперлиги игрой с «Воронежем»

​Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» 28 августа сыграет с «Воронежем» в рамках первого тура нового сезона российской суперлиги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Обладатели серебряных медалей прошлого сезона «Чеховские медведи» отправятся в Воронеж, где проведут встречу с новичком элитного дивизиона. В сезоне 2023/2024 «Воронеж» занял первое место в Высшей лиге и, таким образом, вышел в Суперлигу, где занял место команды «Скиф» из Омска.

Первый матч на домашней арене для подмосковных гандболистов состоится 1 сентября. В гости к «Чеховским медведям» приедет краснодарский «СКИФ». Затем, 8 сентября, команде из Московской области предстоит игра на выезде с «ВиктОром» из Ставрополя.

​Всего в суперлиге — чемпионате России по гандболу сезона 2024/2025 — примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат завершится 31 марта, по его итогам восемь сильнейших команд выйдут в плей-офф, остальные сыграют в турнире за 9-12 места. Матчи на выбывание будут проходить до конца мая.

​Полный календарь сезона доступен по ссылке.

​Игры гандбольной российской Суперлиги проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.