Гандбольный клуб «Чеховские медведи» выиграл Кубок губернатора Подмосковья

сегодня в 13:23

Гандбольный клуб из Подмосковья «Чеховские медведи» занял первое место на международном Кубке губернатора Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

​За главный трофей турнира сражались четыре команды из России, Белоруссии и Ирана: «Чеховские медведи», «Пермские медведи», «СКА-Минск» и«Табас». Вслед за подмосковным клубом в итоговой турнирной таблице расположились «Пермские медведи». Замкнули тройку призеров гандболисты из Минска.

​Самым ценным игроком турнира был признан разыгрывающий «Чеховских медведей» Кирилл Котов. Также были названы лучшие игроки в составе каждой из команд: Саид Гэйдари Рад («Табас»), Александр Петрович («СКА-Минск»), Иван Фирсов («Пермские медведи») и Александр Котов («Чеховские медведи»).

​Кубок Губернатора Московской области проходил с 16 по 18 августа на домашней арене «Чеховских медведей» — во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова.

​Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.