Гандбольный клуб «Чеховские медведи» начал 2025 год с победы

Домашняя встреча во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова» против уфимского «Акбузата» завершилась победой гандболистов из Чехова со счетом 35:30, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Первый матч года оказался для «Чеховских медведей» непростым. Гости продемонстрировали упорство и борьбу, навязывая упорную борьбу до самого конца игры.

Голкипер «медведей» Артем Грушко отметил, что игра прошла «очень неровно», указав на многочисленные потери и ошибки как в защите, так и в нападении. «Мы прошли непростой зимний сбор и вернулись только вчера. И теперь будем стараться, чтобы следующие игры проходили лучше. Конкретно этой игрой, я думаю, многие из наших ребят и тренер не особо довольны», — добавил вратарь чеховской команды.

Лучшим игроком матча стал Александр Ермаков, который забил восемь голов и продемонстрировал 100% реализацию.

Следующий матч «медведи» проведут 22 января во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова», где в рамках SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток» чеховцы примут ставропольский «Виктор».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.