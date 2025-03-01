Гандбольная команда из Чехова сыграет с игроками из Перми в четвертьфинале 3 марта

Подмосковная гандбольная команда «Чеховские медведи» 3 марта проведет первый матч с клубом «Пермские медведи» в рамках четвертьфинала SEHA – Gazprom League, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первую игру 1/4 стадии финала гандболисты из Подмосковья проведут на выезде в Перми – 3 марта в 17:00 (мск). Ответная встреча состоится в Чехове 8 марта в 16:00 (мск).

​«Команда находится в рабочем состоянии, в хорошем игровом тонусе, поэтому будем биться только за победу. Команда из Перми быстрая и играет в силовой гандбол, играть у них дома всегда тяжело. Думаю, что победит тот, кто сделает меньше ошибок, кто сыграет более дисциплинированно, потому что команда Перми – это очень серьезный соперник, который не простит расхлябанности. Всегда приятно играть с сильными оппонентами, и всегда присутствует легкое волнение. Мы все профессионалы в команде и дополнительная мотивация не требуется никому, все ребята понимают, что игры предстоят очень серьезные, ведь это плей-офф», – поделился эмоциями капитан «Чеховских медведей» Кирилл Котов.

​В заключительном матче группового этапа команда из Чехова на выезде одолела «Мешков Брест» – 25:28. Лучшим игроком десятого тура лиги был признан левый полусредний «Чеховских медведей» Евгений Дземин.

Таким образом, подмосковный гандбольный клуб занял второе место в группе А, уступив два очка «Зениту» из Санкт-Петербурга.

В символическую сборную всего группового этапа вошли сразу два игрока «Чеховских медведей» – вратарь Дмитрий Павленко и линейный Александр Ермаков.

​В других противостояниях плей-офф SEHA – Gazprom League встретятся: «ВиктОр» и ЦСКА (1 марта), «Мешков Брест» и «СКА-Минск» (1 марта), а также «Машека» и «Зенит» (2 марта).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.