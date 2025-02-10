Гандболисты из Чехова одержали победу в Бресте

«Чеховские медведи» провели заключительный матч группового этапа SEHA — Gazprom League «Дивизиона Восток» против гандбольного клуба «Мешков Брест» в гостях. Подмосковные гандболисты в упорнейшей борьбе одержали победу над действующим чемпионом турнира со счётом 28:25 (13:14) и вышли на второе место в группе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начало встречи гандболисты из муниципального округа Чехов взяли в свои руки. Они открыли счет и на протяжении 10 минут лидировали. Однако хозяевам площадки удалось сравнять и вырваться вперед. На 42-й минуте красную карточку получил игрок БГК «Мешков Брест» Егор Будейко, а на 50-й был дисквалифицирован линейный подмосковной команды Александр Ермаков.

Подопечные Владимира Максимова, главного тренера команды из Чехова, были в роли догоняющих большую часть встречи, и казалось, что после удаления основного линейного и защитника чеховцев шансов на победу почти не осталось. Однако «фиолетово-белые» стали играть еще лучше и взяли игру под свой контроль: сравняли счет, а затем и вырвались вперед, забрав концовку. Итог встречи — 28:25 в пользу «Чеховских медведей».

Лучшим игроком матча в составе подмосковной команды был признан Евгений Дземин. Самыми результативными игроками в составе чеховцев стали сразу двое: Александр Ермаков и Евгений Дземин, забросившие по 6 мячей в ворота соперников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.

