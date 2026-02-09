Гандболисты «Чеховских медведей» вышли в финал четырех Кубка России в Подмосковье

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» обеспечил себе выход в финал четырех Кубка России после ничьей с «Пермскими медведями» на домашней арене 7 февраля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Гандболисты из Подмосковья сыграли вничью 37:37 с «Пермскими медведями» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России. В первой встрече, прошедшей в Перми, «Чеховские медведи» одержали победу с минимальным преимуществом, что позволило им пройти в следующий этап турнира.

Главный тренер команды Владимир Максимов отметил, что игра была непредсказуемой и сопровождалась большим количеством ошибок, однако результат позволил чеховцам выйти в Финал четырех. Он также подчеркнул, что некоторые игроки значительно прибавили в мастерстве и выразил надежду на дальнейший успех команды.

Лучшим игроком матча признан голкипер Дмитрий Павленко, который отразил 35% бросков и провел оба тайма в воротах. Встреча состоялась во Дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова в Чехове в рамках федеральной программы «Спорт России».

Финал четырех Кубка России пройдет 14 и 15 марта, место проведения будет объявлено позже. За трофей поборются «Чеховские медведи», ЦСКА (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург) и СКИФ (Краснодар).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.