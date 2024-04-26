Гандболисты Чехова сыграют с «Зенитом» в полуфинале чемпионата России

Гандбольный клуб из Подмосковья «Чеховские медведи» сумел пробиться в полуфинал суперлиги чемпионата России. ​Гандболисты из Чехова на домашней арене в рамках ¼ стадии плей-офф со счетом 34:27 одержали вторую подряд победу над челябинским «Динамо-Сунгуль», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Таким образом, «Чеховские медведи» получили право сыграть в полуфинале чемпионата страны. Их соперник уже известен — им станет «Зенит» из Санкт-Петербурга.

​Во втором матче с «Динамо-Сунгуль» подмосковные гандболисты чувствовали себя более чем уверено и сразу же повели в счете. К середине первого тайма счет на табло был уже 10:3. Челябинцы не смогли отыграться ни в первой половине встречи, ни во второй.

​«Считаю, что главный матч был на выезде в Снежинске. Там мы достаточно уверенно победили, и поэтому соперники приехали к нам в гости уже не в том настроении и готовности, чтобы нас одолеть. Игра сегодня шла под нашу диктовку, всем удалось поиграть и показать результаты. Несмотря на положительный результат и выход в следующий этап, надо еще проработать ошибки. Надеюсь, к полуфинальным встречам мы сможем это сделать», — прокомментировал главный тренер чеховцев, олимпийский чемпион Владимир Максимов.

​В заключительной встрече четвертьфинала самым результативным игроком у чеховцев стал капитан команды Кирилл Котов, отправивший пять мячей в ворота соперника. Также хорошую игру показали оба голкипера — Дмитрий Павленко и Артем Грушко.

​Игры полуфинальной стадии против «Зенита» пройдут в первых числах мая. Первый матч состоится в Санкт-Петербурге, а следующий в Чехове.

​Чемпионат России по гандболу проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.