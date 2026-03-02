Футзалисты из Мытищ выиграли три золота первенства Подмосковья
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
Команды спортивной школы «ЦДЮС» из Мытищ завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль на первенстве Московской области по футзалу, которое завершилось 1 марта. Турнир прошел среди шести возрастных групп, победители представят регион на чемпионате России через две недели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В соревнованиях участвовали команды спортивных школ со всего региона. Мытищинская СШ «ЦДЮС» показала лучший совокупный результат, подтвердив статус одной из сильнейших в Подмосковье.
Абсолютный результат продемонстрировали юноши 2014 года рождения — 18 побед в 18 матчах. В старшей возрастной категории команда «ЦДЮС-2009» заняла первое место с большим отрывом, не потерпев ни одного поражения и дважды сыграв вничью. Золото также завоевали юноши 2010 года рождения.
Серебряными призерами стали футболисты 2013 года рождения. Команда «ЦДЮС-2012» взяла бронзу. В шаге от пьедестала остановились спортсмены 2015 года рождения, заняв четвертое место.
Через две недели победители областного первенства представят Московскую область на чемпионате России.
«В округе успешно работают 4 спортивные школы по 19 видам спорта. По руководством высокопрофессиональных опытных тренеров наши спортсмены показывают на соревнованиях различных уровней отличную подготовку и стремление к победе».
— отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.
«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.