сегодня в 17:09

Футзалисты из Мытищ выиграли три золота первенства Подмосковья

Команды спортивной школы «ЦДЮС» из Мытищ завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль на первенстве Московской области по футзалу, которое завершилось 1 марта. Турнир прошел среди шести возрастных групп, победители представят регион на чемпионате России через две недели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях участвовали команды спортивных школ со всего региона. Мытищинская СШ «ЦДЮС» показала лучший совокупный результат, подтвердив статус одной из сильнейших в Подмосковье.

Абсолютный результат продемонстрировали юноши 2014 года рождения — 18 побед в 18 матчах. В старшей возрастной категории команда «ЦДЮС-2009» заняла первое место с большим отрывом, не потерпев ни одного поражения и дважды сыграв вничью. Золото также завоевали юноши 2010 года рождения.

Серебряными призерами стали футболисты 2013 года рождения. Команда «ЦДЮС-2012» взяла бронзу. В шаге от пьедестала остановились спортсмены 2015 года рождения, заняв четвертое место.

Через две недели победители областного первенства представят Московскую область на чемпионате России.

«В округе успешно работают 4 спортивные школы по 19 видам спорта. По руководством высокопрофессиональных опытных тренеров наши спортсмены показывают на соревнованиях различных уровней отличную подготовку и стремление к победе».

— отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.