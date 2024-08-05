Футбольный стадион и трибуны отреставрируют в Реутове в 2026 году

На территории спортивной школы «Приалит» ведется реконструкция футбольного поля и трибун академии вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева. Работы идут полным ходом. Завершить реконструкцию планируют в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В трехэтажном здании спортивного комплекса сделают раздевалки, вестибюль с зоной ожидания, спортивные залы, комнату для судей, комментаторскую, актовый зал и гостиницу на 50 человек.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Реутов Филипп Науменко посетили территорию школы, пообщались с юными спортсменами и легендарным голкипером, тренером вратарей Вячеславом Чановым.

В настоящее время в «Приалите» занимаются почти 400 юных спортсменов. Это 13 детских футбольных команд. Некоторые из детей приезжают перенять опыт звездных тренеров из других округов и даже регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.