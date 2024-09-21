Футбольный клуб «Спартак» одержал победу в полуфинале Кубка Щелково

На стадионе в рамках Кубка Щелково встретились команды «Спартак» и «Медвежьи Озера». Матч полуфинала был очень напряженным и нервным, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Для «Спартака» это была первая игра на вылет. Возможно, ответственность за результат давила на игроков, поэтому уже на третьей минуте встречи соперник забил гол в ворота красно-белых. Однако «Спартак» собрался, перехватил инициативу и начал активно атаковать. Первый ответный гол забил Кирилл Кайль, отправив мяч в дальний угол ворот.

Второй тайм прошел более ровно для обеих команд. Кайль снова забил гол, но гости не сдавались и продолжали бороться до последнего свистка. На последних секундах второго тайма им удалось сравнять счёт — отличился Михаил Ужбаноков, забивший мощным ударом с расстояния около 25 м.

Серия послематчевых пенальти должна была определить первого финалиста турнира. Оба вратаря показали высокий уровень игры, отразив по два мяча каждый. Однако в этот теплый сентябрьский вечер в пользу «Спартака» сыграла еще и штанга ворот. Команда Дениса Кнителя вышла в финал турнира.

Финальный счет: «Спартак» — «Медвежьи Озера» 2:2 (1:1), по пенальти 3:2.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.