Футбольный клуб «Спартак» из Щелкове победил «Красково» из Люберец

Футбольный клуб «Спартак» из Щелково, выступая в первенстве Московской области, одержал выездную победу над командой «Красково» из Люберец. Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу красно-белых, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Вспоминая игру первого круга в Щелково, когда «Спартак» потерпел обидное поражение, несмотря на два нереализованных пенальти, красно-белые, конечно, стремились взять реванш. С первых минут стало ясно, что соперник позволяет нам активно играть вблизи своей штрафной площади, а наши быстрые рейды по флангам оказываются весьма результативными.

На 11 минуте Александр Зайцев отдал мяч на ход Павлу Смияну. Павел, как обычно, стремительно ушёл от опекуна и, сместившись влево, уже из пределов штрафной сильно пробил в дальний угол ворот «Красково».

Однако соперник быстро пришел в себя и сравнял счёт. В нашей опорной зоне остался неприкрытым Сагин, который мощнейшим ударом метров с двадцати двух отправил мяч в нижний угол ворот.

Но даже несмотря на это, массированные и частые контратаки красно-белых уже до перерыва принесли результат. Сурначев с левого фланга навесил в штрафную площадь хозяев, а Кирилл Ураков оказался самым расторопным вблизи ворот и отправил мяч в сетку.

Второй тайм проше в напряжённой борьбе, порой накаляя эмоции команд до предела. Однако до точных ударов дело так и не дошло.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.