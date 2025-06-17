Футбольный клуб «Химки» должен ФНС около 400 млн рублей

Около 400 млн рублей должен Федеральной налоговой службе футбольный клуб «Химки». Это практически 50% от огромного долга ФК, из-за которого он может перестать существовать, сообщает SHOT .

Министерство физической культуры и спорта Московской области проинформировало футбольный клуб «Химки», что ФНС хочет получить от него 391,8 млн рублей. Такая сумма образовалась из-за налогов, пеней, а также штрафов за несвоевременную оплату.

По некоторой информации, суммарный долг ФК «Химки» составляет примерно 850 млн рублей. В эту цифру включены зарплаты игроков, персонала, а также оплата трансферов.

ФК «Химки» готовится к закрытию. Участвовать в матчах перестала вторая команда клуба, принимавшая участие во Второй лиге.

Суммарно спортивные организации Московской области должны ФНС 451,3 млн рублей. Заплатить должны футбольные клубы «Знамя Труда», «Композит». Они объединились в 2025 году и принимают участие во Второй лиге Б. Также долг перед налоговой предположительно есть у федерации регби Московской области и Московской академии парусного и гребных видов спорта.