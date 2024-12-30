Футбольный фестиваль «Красно-белый Новый Год» прошел в Люберцах

Ежегодный футбольный фестиваль «Красно-белый Новый год» прошел в Люберцах. Об этом рассказал член правления Федерации футбола округа, руководитель Комитета РФСО «Спартак» по футболу, руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах, совладелец компании «Мой Мяч. РФ» Дмитрий Кудинов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В фестивале приняли участие представители всех школ и отделений „Спартака“ городского округа Люберцы. Победителей и проигравших не было — товарищеский турнир прошел без финального определения мест. Только футбол — с его сумасшедшими эмоциями и нереальным драйвом», — отметил Дмитрий Кудинов.

В рамках фестиваля наградили лучших спортсменов и самых преданных болельщиков.

«Искренне благодарю родителей, друзей, родных и близких ребят за поддержку и ни с чем не сравнимую атмосферу на трибунах! Поздравляю всех люберчан с наступающим Новым 2025 годом! Пусть он будет успешным, запоминающимся, полным ярких событий и значимых побед! И конечно, живите футболом, дышите футболом, ведь Люберцы — территория спорта!» — заключил Дмитрий Кудинов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.