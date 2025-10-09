Футбольный агент Селюк назвал «не совсем интересной» игру сборной РФ и Ирана

Селюк: вместо матча со сборной Ирана РФ нужно сыграть с легионерами РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре с Metaratings.ru сказал, что не ожидает многого от товарищеского матча между сборной РФ и Ирана, поскольку такие состязания не совсем интересные. Он призвал государственную команду сразиться с легионерами РПЛ.

Большая часть сборных посещают товарищеские матчи, поскольку им оплачивают транспортировки, гостиницу, проводят различные экскурсии. Никто не собирается обижать государство, которое предложило такой формат встречи, отметил Селюк.

В товарищеском матче подобные сборные не часто побеждают пригласивших. Вряд ли иранская команда собирается сражаться за победу. РФ не должна проиграть иранцам, но может быть и ничья, добавил футбольный агент.

Селюк считает, что российской сборной лучше бы было сразиться с легионерами РПЛ. Подобная игра была бы более интересной, чем с Ираном.

Матч между сборными пройдет 10 октября на «Волгоград Арене». Соревнования будут в 20:00.

