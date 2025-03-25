Футбольные мамы раменской команды «Сатурн» успешно дебютировали в Лиге футбольных мам

Популярность так называемых футбольных мам начинает набирать обороты. Одним из ярких представителей этого движения стала команда «Футбольные мамы Сатурн» из Раменского, которая была основана совсем недавно — в октябре 2024 года, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Несмотря на относительно короткое время своего существования, команда уже успела продемонстрировать впечатляющие результаты, еще раз подтверждая, что мамы могут не только заботиться о своих детях, но и активно участвовать в спортивной жизни, проявляя командный дух, целеустремленность и страсть к футболу.

22 марта футбольные мамы «Сатурн» успешно дебютировали в Лиге футбольных мам Москвы и Московской области, обыграв команду «Футбольные мамы Подольск» со счетом 2:1.

Дубль в матче оформила Михаела Букликова. Команда показала слаженную игру, мощную атаку и уверенную защиту. Капитан команды Карина Мещерякова была награждена в номинации «Мисс весна».

Команда стремится продолжать радовать своих фанатов новыми победами и достижениям, а также активно взаимодействовать с общественностью и вовлекать желающих в мир спорта. Между тем футбольные турниры становятся важной частью общественной жизни, показывая, что мамы являются не только заботливыми родителями, но и активными представителями футбольного сообщества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.