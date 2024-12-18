«Футбольные мамы» Раменского стали серебряными призерами международного турнира

В турнире, посвященном международному Дню футбола, приняли участие шесть российских команд проекта «Футбольные мамы», три команды из африканских стран и одна международная сборная.

«Мы ехали за впечатлениями, но результат стал для нас приятным бонусом, так как мы играли в свое удовольствие, но смогли добиться места на пьедестале», — поделилась тренер команды и куратор направления «Футбольные мамы» в Раменском городском округе Лидия Бовт.

Кубок Football Mom Cup Россия — Африка 2024 прошел в Москве. 26 января на стадионе «Авангард» в поселке Ильинском пройдет турнир, в котором соберутся женские футбольные команды из разных уголков страны.

Напомним, что в ноябре команда «Футбольные мамы» Раменского городского округа завоевала бронзовые медали в финале проекта в Санкт-Петербурге и была признана лучшим куратором проекта «100 турниров — 100 городов».

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.