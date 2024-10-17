Футбольные команды Можайска приняли участие в турнире «Звезды будущего поколения»

Две команды «Багратиона», Желтые и Синие из Можайска, участвовали в 4 туре турнира «Звезды будущего поколения», который проходил в городе Одинцово, в спортивном манеже «SportTime». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда «Багратион» Желтые» в обоих матчах одержали победу над соперниками — команду спортивной школы «Одинцово» они обыграли со счетом 5:1, в матче голы были забиты юными спортсменами Данилом Кузьминым, Тимофеем Рычковым и Дамиром Санжаповым. Выступая против команды «Торпедо-2», «Желтые» смогли закончить матч со счетом 8:1, помимо отличившихся в прошлом матче футболистов также провели успешные атаки Григорий Кузнецов, Родион Бекетов, Родион Лаврентьев и Тимофей Рэзуш.

Команда «Багратион» Синие» также выиграли оба матча — первый против «Одинцово» окончился со счетом 5:3, а второй против команды из Краснозаменска закончился со счетом 6:1 в нашу пользу. Голевые атаки провели Григорий Кузнецов и Дмитрий Капущак в ворота «Одинцово». В матче против Краснознаменска забивали Данил Казьмин (хет-трик), Дамир Санжапов, Григорий Кузнецов, Родион Бекетов, Родион Лаврентьев и Тимофей Рэзуш.

В турнирной таблице «Багратион» Желтые» заняли 3 место с 4-мя победами, а «Багратион» Синие» — 6 место с 3-мя победами и 1 поражением.

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