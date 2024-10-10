Футбольное событие: на стадионе в Петербурге пройдет «Кубок Лаврова и Семенова»

Председатель ЗакСа Александр Бельский заявил, что на втором турнире «Кубок Лаврова и Семенова» на стадионе «Петровский» в Петербурге 18 октября на поле вместе со взрослыми выйдут дети, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Речь идет об учениках школ города от 9 до 12 лет. Одновременно ожидается увеличение числа участников «взрослой» части турнира, за призовой кубок поборются 10 команд. Там встретятся коллективы городских организаций, журналисты и деятели культуры.

«Не секрет, что отношение к футболу у меня особое. Год назад, когда мы только возрождали эти знаменательные соревнования, я говорил, как надеюсь на их развитие. И я искренне рад, что все получилось! Матчи теперь ежегодные», — отметил Бельский.

Первый кубок прошел осенью 2023 года. Он посвящен памяти народного артиста СССР Кирилла Лаврова и спортивного обозревателя Валентина Семенова.