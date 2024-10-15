Футбольная команда из Ленинского округа стала призером в Белоруссии

сегодня в 05:19

Детский мини-футбольный клуб «Видное-развитие» из подмосковного Ленинского городского округа стал серебряным призером международного турнира по футзалу «Futsal friends cup» в белорусском Пинске, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Турнир проводится уже более пяти лет, объединяя сильные детские клубы из России и Белоруссии.

«В ходе турнира наши ребята уверенно разобрались со всеми соперниками, победив в каждом матче с крупным счетом. К сожалению, как раз с командой „Океан“ мы сыграли вничью 3:3, и упустили чемпионство, став в итоге серебряным призером турнира», — сообщил член Президиума Федерации футбола Московской области Максим Слесарев.

Среди воспитанников клуба «Видное-развитие» в номинации «Лучший бомбардир» стал Андрей Слесарев, в номинации «Полезный игрок» — Роман Соболинский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.