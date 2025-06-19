Футболисты королевского клуба «Металлист» одержали две победы на домашней арене

Футболисты королевского клуба «Металлист» одержали две уверенные победы на домашней арене в чемпионате Московской области по футболу. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Первую домашнюю игру в рамках чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд, лиги «А», сезона 2025 королевские спортсмены сыграли с командой «Багратион» из Можайска. С первых минут на поле развернулась настоящая борьба, гости пытались играть в нападении и прессовать игроков «Металлиста», но наукоградцы смогли перехватить инициативу, показав яркий атакующий футбол. В итоге уверенная победа со счётом 4:0 и заветные три очка в турнирную копилку.

Второй домашний матч «Металлист» сыграл с «Витязем» из Ногинска. Гости рассчитывали на легкую игру, но королёвские спортсмены сразу завладели инициативой и показали яркую игру. В итоге заслуженная победа со счетом 1:0.

Чемпионат Московской области по футболу среди мужских команд проходит с 12 апреля по 10 ноября 2025 года и в нём участвуют 14 подмосковных команд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.