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Футболисты из Щелкова стали призерами первенства Подмосковья по футболу

Щелковские футболисты стали призерами первенства Московской области по футболу среди детских команд 2014 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заключительная игра сезона межмуниципальных соревнований по футболу прошла на поле ФОКа. В матче за третье место первенства Московской области встретились команда спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково, которую тренирует Юрий Данилов, и команда Академии Аленичева из городского округа Мытищи.

Ребята продемонстрировали великолепную игру и одержали уверенную победу с разгромным счетом 4:0. Голы забили Георгий Громов (2 гола) и Денис Колпаков (2 гола).

Таким образом, команда спортшколы олимпийского резерва городского округа Щелково 2014 г. р. стала бронзовым призером первенства Московской области по футболу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.